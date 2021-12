X Factor 2021, scoppia la lite tra Emma Marrone e Manuel Agnelli: "Che fallimento!" (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri sera, giovedì 2 dicembre 2021, si sono svolte le semifinali di X Factor 2021. Quello che è successo in questa puntata ha fatto molto discutere e, soprattutto, ha suscitato l'ira di Manuel Agnelli, che ha persino litigato con Emma Marrone. Ma qual è la ragione? Le semifinali di X Factor 2021 non sono state molto tranquille, anzi, ci sono stati dei momenti molto stressanti nel talent show. Tutto è iniziato dopo che Erio è stato eliminato, perdendo nel ballottaggio contro Baltimora. Quello che è successo è stato sicuramente qualcosa che Manuel Agnelli non ha gradito, il quale non ha esitato ad esprimere i suoi pensieri. Il cantante degli Afterhours ha sbottato anche contro Emma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri sera, giovedì 2 dicembre, si sono svolte le semifinali di X. Quello che è successo in questa puntata ha fatto molto discutere e, soprattutto, ha suscitato l'ira di, che ha persino litigato con. Ma qual è la ragione? Le semifinali di Xnon sono state molto tranquille, anzi, ci sono stati dei momenti molto stressanti nel talent show. Tutto è iniziato dopo che Erio è stato eliminato, perdendo nel ballottaggio contro Baltimora. Quello che è successo è stato sicuramente qualcosa chenon ha gradito, il quale non ha esitato ad esprimere i suoi pensieri. Il cantante degli Afterhours ha sbottato anche contro...

