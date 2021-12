Uomini e Donne a rischio chiusura definitiva: le accuse finiscono in Procura (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uomini e Donne, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è a rischio chiusura definitiva: le accuse finiscono in Procura. Il famoso trono del dating show (Via Screenshot)Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi, rischia la chiusura. Questa è la notizia inaspettata lanciata in queste ore da Giuseppe Candela che ha fatto sapere su Twitter che ci sarebbe addirittura un esposto in Procura da parte di un politico che fa parte del Movimento 5 Stelle. Il giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano ha aggiunto inoltre che la fonte della notizia viene da Libero. Ma Candela ha fatto sapere anche il nome del deputato: si tratta di Antonio Del Monaco ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021), il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è a: lein. Il famoso trono del dating show (Via Screenshot), il noto dating show condotto da Maria De Filippi, rischia la. Questa è la notizia inaspettata lanciata in queste ore da Giuseppe Candela che ha fatto sapere su Twitter che ci sarebbe addirittura un esposto inda parte di un politico che fa parte del Movimento 5 Stelle. Il giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano ha aggiunto inoltre che la fonte della notizia viene da Libero. Ma Candela ha fatto sapere anche il nome del deputato: si tratta di Antonio Del Monaco ...

