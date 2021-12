(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, non parteciperà all'dell'Udc in corso a Roma. A rappresentare Fdi sarà il senatore Ignazio LA Russa. A quanto si apprende il forfait della, che sarebbe dovuta intervenire alle 11.30, è legato a motivi di salute.

Advertising

paolabinetti : ? In diretta dal Marriott Park Hotel di Roma. Assemblea nazionale Udc Italia ‘Missione Italia. Quale centrodestra'.… - TV7Benevento : **Udc: Meloni assente a assemblea, al suo posto La Russa**... - TV7Benevento : Udc: tutto pronto al Marriott Hotel per assemblea, apre Cesa poi Salvini, Meloni e Cav... -

Ultime Notizie dalla rete : **Udc Meloni

La Sicilia

... Giorgia, Antonio Tajani e Silvio Berlusconi che si collegherà in videoconferenza. All'evento interverranno anche i senatori dell', Paola Binetti e Antonio Saccone. La mattinata sarà ...... Giorgia, il responsabile dell'organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e il presidente del ... Luca Ciriani (presidente senatori FdI) Saluto di: Lorenzo Cesa (segretario nazionale) ore 19.Roma, 3 dic. Tutto pronto al Marriott Park Hotel di Roma per l'assemblea nazionale dell'Udc dal titolo 'Missione Italia quale Centrodestra'. Alle 10.30 aprirà i ...Egregio Diretore, il Progetto UDC per un grande centro va riprendendo gradatamente forma, sotto la spinta delle nuove generazioni che cercano una casa politica in cui impegnarsi, ma stentano ...