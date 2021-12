Rafa Nadal su Djokovic: “Diventerà il giocatore con più Slam vinti” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Grande momento per Novak Djokovic. Una chiara constatazione, così come riconosciuto dallo stesso rivale Rafa Nadal in un’intervista su Vamos. Con la dovuta rassegnazione, lo spagnolo ammette così le ottime possibilità per il serbo di diventare il giocatore con più Slam vinti in carriera. Una posizione decisamente favorevole che non può certo essere negata, con l’attuale piazzamento in classifica ATP e una forma fisica a dir poco formidabile. Commenti che fanno riflettere, anche in vista dei prossimi Australian Open, proprio a ridosso dei giorni di polemica sull’obbligo vaccinale per i partecipanti. Grande riconoscimento di Nadal: “Djokovic meglio posizionato per il titolo di giocatore con più Slam ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Grande momento per Novak. Una chiara constatazione, così come riconosciuto dallo stesso rivalein un’intervista su Vamos. Con la dovuta rassegnazione, lo spagnolo ammette così le ottime possibilità per il serbo di diventare ilcon piùin carriera. Una posizione decisamente favorevole che non può certo essere negata, con l’attuale piazzamento in classifica ATP e una forma fisica a dir poco formidabile. Commenti che fanno riflettere, anche in vista dei prossimi Australian Open, proprio a ridosso dei giorni di polemica sull’obbligo vaccinale per i partecipanti. Grande riconoscimento di: “meglio posizionato per il titolo dicon più...

