Malore improvviso mentre va a fare la spesa: in ospedale un 86enne del posto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sermoneta, Latina. Si era recato al centro commerciale noto della zona, come ogni mattina, puntuale, per poter fare la spesa in sella alla sua instancabile bicicletta. Questa mattina, però, qualcosa è andato storto e il povero 86enne si è ritrovato a terra con alcune lesioni e un forte senso di stordimento. Malore improvviso e lesioni E' successo intorno alle ore 9,00 di questa mattina. Tramite richiesta di intervento al "112" è stata segnalata la presenza di un anziano infortunatosi nei pressi del centro commerciale "Sermoneta Shopping Center". Il personale della Stazione Carabinieri di Sermoneta che era poco distante ha avuto modo di riconoscere l'anziano ottantaseienne. Un volto noto della borgata di Pontenuovo-Carrara che, come ogni mattina, si era recato a fare la spesa.

