Iva Zanicchi addio Ballando con le stelle: va ko (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è Ballando con le stelle senza medical drama e dopo il coronavirus, il malore di Andrea Iannone in diretta e mille altri acciacchi ecco un altro momento da superare per il programma di Rai 1. Iva Zanicchi infatti avrebbe dovuto essere una delle protagoniste della prima semifinale del programma, in onda domani sera su Rai 1, ma come ha documentato lei stessa sui social, molto probabilmente non ci potrà essere. La cantante infatti, che doveva esibirsi come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, si è fatta male al piede. Su instagram ha postato un video della sua visita medica, un consulto con il dottore che ha confermato che ci sarà bisogno di fare approfondimenti per capire che cosa è successo. Probabilmente il piede non è rotto ma c'è sicuramente bisogno di tanto riposo e di certo non si ...

