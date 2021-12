Infortunio Kjaer, il bellissimo gesto dell’Inter sorprende tutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il giocatore del Milan, Simon Kjaer, starà fuori per almeno 6 mesi dopo l’Infortunio rimediato a Genova. Il danese si è operato per un danno ai legamenti crociato e collaterale del ginocchio sinistro. Poco fa è arrivato un bellissimo tweet da parte dei cugini nerazzurri che augurano al calciatore dei rossoneri una buona guarigione e un rientro in campo al più presto. Questo il gesto: Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV— Inter ??? (@Inter) December 3, 2021 LEGGI ANCHE: Chelsea, vicino il rinnovo di un big: c’è la notizia! Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il giocatore del Milan, Simon, starà fuori per almeno 6 mesi dopo l’rimediato a Genova. Il danese si è operato per un danno ai legamenti crociato e collaterale del ginocchio sinistro. Poco fa è arrivato untweet da parte dei cugini nerazzurri che augurano al calciatore dei rossoneri una buona guarigione e un rientro in campo al più presto. Questo il: Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV— Inter ??? (@Inter) December 3, 2021 LEGGI ANCHE: Chelsea, vicino il rinnovo di un big: c’è la notizia!

