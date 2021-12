Incrocio killer a Giugliano | sfiorata la tragedia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’è sempre lo stesso quello tra via Togliatti, Via Maristi e Via Labriola. Siamo acentro. Ieri sera l’ennesimo incidente: a scontrarsi una cinquecento ed un’altra vettura. Entrambe distrutte, una delle automobili procedeva ad alta velocità e molto probabilmente il fondo stradale bagnato ha fatto il resto, mandando in testa coda il malcapitato conducente. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incrocio killer

Teleclubitalia

... sembrava Ronaldinho; Domenico Berardi, che col Sassuolo è ormai unspietato sia nelle vesti ... E il Bologna vince a La Spezia Il suo siluro magnifico, dritto all', a cui è seguito il ...O come assistere a untra una tragedia e una commedia shakespeariana, davanti alla quale ... Anche se adesso si fa chiamare Jim Lindsay, il serialprecedentemente noto come Dexter Morgan ...Troppi ciclisti investiti (e morti) tra Villa Fornaci e Vaprio. E altri tre “corridoi“ ciclabili nell’Est Milanese ...Mattia Rossetti tenta il suicidio in carcere nella notte: salvato dal compagno di cella e dagli agenti. È ricoverato in psichiatria ...