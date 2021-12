Rust-Alec Baldwin: “Non punterei mai un’arma contro qualcuno” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rust-Alec Baldwin: “Il grilletto non l’ho premuto. Io non ho tirato il grilletto”. Baldwin parla così, in un’intervista che Abc News trasmetterà stasera, dopo la morte della direttrice della fotografia sul set del film ‘Rust’ ad ottobre. Cosa ha detto Alec Baldwin sulla disgrazia? Halyna Hutchins è morta dopo essere stata colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena che Baldwin stava usando sul set. “Il grilletto non è stato premuto”, dice l’attore nell’intervista con George Stephanopoulos. Il giornalista ha chiesto perché l’attore abbia puntato l’arma e tirato il grilletto sebbene la sceneggiatura non prevedesse il gesto. “Non punterei mai un’arma contro qualcuno e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021): “Il grilletto non l’ho premuto. Io non ho tirato il grilletto”.parla così, in un’intervista che Abc News trasmetterà stasera, dopo la morte della direttrice della fotografia sul set del film ‘’ ad ottobre. Cosa ha dettosulla disgrazia? Halyna Hutchins è morta dopo essere stata colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena chestava usando sul set. “Il grilletto non è stato premuto”, dice l’attore nell’intervista con George Stephanopoulos. Il giornalista ha chiesto perché l’attore abbia puntato l’arma e tirato il grilletto sebbene la sceneggiatura non prevedesse il gesto. “Nonmaie ...

