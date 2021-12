Covid: Di Maio (Iv), 'Rai riduca spazi per No Vax' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Finalmente inizia a farsi strada la consapevolezza degli effetti devastanti della pari dignità assegnata in tv a posizioni favorevoli e quelle quelle No Vax”. Lo dichiara Marco Di Maio, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. “La pratica dei talk show – spiega – di mettere per motivi di share sullo stesso piano, da un lato, le voci di esperti e scienziati e, dall'altro, posizioni antiscientifiche è molto pericolosa e irresponsabile. L'idea di fondo comunicata è, infatti, quella di un'equivalenza in realtà inesistente. I solidi argomenti della scienza non valgono quanto le elucubrazioni spesso capziose se non deliranti dei No Vax. Anche grazie a un'interrogazione di Italia Viva, si colgono finalmente dei segnali incoraggianti: giornalisti, direttori di tg come Enrico Mentana e l'intenzione di Mediaset di ridurre lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Finalmente inizia a farsi strada la consapevolezza degli effetti devastanti della pari dignità assegnata in tv a posizioni favorevoli e quelle quelle No Vax”. Lo dichiara Marco Di, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. “La pratica dei talk show – spiega – di mettere per motivi di share sullo stesso piano, da un lato, le voci di esperti e scienziati e, dall'altro, posizioni antiscientifiche è molto pericolosa e irresponsabile. L'idea di fondo comunicata è, infatti, quella di un'equivalenza in realtà inesistente. I solidi argomenti della scienza non valgono quanto le elucubrazioni spesso capziose se non deliranti dei No Vax. Anche grazie a un'interrogazione di Italia Viva, si colgono finalmente dei segnali incoraggianti: giornalisti, direttori di tg come Enrico Mentana e l'intenzione di Mediaset di ridurre lo ...

