Calcio, Christian Eriksen torna ad allenarsi: il giocatore si prepara in Danimarca (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una lieta notizia per il mondo del Calcio. Dopo 173 giorni dall’arresto cardiaco, Christian Eriksen è tornato in campo. Il centrocampista danese, vittima di un problema molto serio nel corso del match dello scorso giugno tra la sua squadra nazionale e la Finlandia (valido per gli Europei 2021), ha chiesto e ottenuto la possibilità di allenarsi. Il giocatore dell’Inter ha ricevuto l’assenso da parte della compagine danese dell’Odense, sul cui campo Eriksen ha ripreso contatto con il rettangolo verde: “Eriksen ci ha contattato e ora si sta allenando da solo. È naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l’angolo“, le parole del portavoce dell’Odense (fonte: Ansa). Non resta che attendere novità in questo senso, visto che il ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una lieta notizia per il mondo del. Dopo 173 giorni dall’arresto cardiaco,to in campo. Il centrocampista danese, vittima di un problema molto serio nel corso del match dello scorso giugno tra la sua squadra nazionale e la Finlandia (valido per gli Europei 2021), ha chiesto e ottenuto la possibilità di. Ildell’Inter ha ricevuto l’assenso da parte della compagine danese dell’Odense, sul cui campoha ripreso contatto con il rettangolo verde: “ci ha contattato e ora si sta allenando da solo. È naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l’angolo“, le parole del portavoce dell’Odense (fonte: Ansa). Non resta che attendere novità in questo senso, visto che il ...

