PNRR: un modello più snello di governance per l’Italia (Di lunedì 29 novembre 2021) Le sfide poste dal PNRR potrebbero segnare una svolta storica nell’accelerazione delle nuove politiche di sviluppo, come quelle relative alle transizioni verde e digitale (le cosidette “transizioni gemelle”), nonché per il recupero dei ritardi del Paese: dalla “questione meridionale”, al divario nello sviluppo tra le aree centrali e urbane e le zone marginali; dal gap infrastrutturale, alla carenza di competenze innovative. Partendo da queste ambizioni, ed in considerazione di un orizzonte temporale per l’impiego delle risorse e per il raggiungimento di obiettivi e traguardi assai breve (entro il 2026), la governance del Piano ricopre un ruolo cruciale per l’attuazione degli interventi. Sulla base di questa consapevolezza, sono state create strutture (anche tecniche) e rapporti interni che possano mantenere una propria integrità e sopravvivere oltre ... Leggi su leurispes (Di lunedì 29 novembre 2021) Le sfide poste dalpotrebbero segnare una svolta storica nell’accelerazione delle nuove politiche di sviluppo, come quelle relative alle transizioni verde e digitale (le cosidette “transizioni gemelle”), nonché per il recupero dei ritardi del Paese: dalla “questione meridionale”, al divario nello sviluppo tra le aree centrali e urbane e le zone marginali; dal gap infrastrutturale, alla carenza di competenze innovative. Partendo da queste ambizioni, ed in considerazione di un orizzonte temporale per l’impiego delle risorse e per il raggiungimento di obiettivi e traguardi assai breve (entro il 2026), ladel Piano ricopre un ruolo cruciale per l’attuazione degli interventi. Sulla base di questa consapevolezza, sono state create strutture (anche tecniche) e rapporti interni che possano mantenere una propria integrità e sopravvivere oltre ...

Advertising

HakulinenMaria : RT @HPE_IT: Al Forum Ambrosetti di settembre, avevamo annunciato lo studio strategico di HPE e @Ambrosetti_ riguardo cloud di nuova generaz… - Stfn_Mrtz : @giovanardiandre @MeMeEsposito @alfo_lanzieri Ed ogni investimento deve essere anche legato ad una serie di convena… - ilfoglio_it : Lo Russo: 'Favorire Napoli dimenticandosi di noi non è accettabile'. La promessa sul Recovery: 'Saremo i primi a cr… - paoloigna1 : La crisi del modello logistico e di trasporto merci già in essere è stato amplificato dalla ripartenza degli scambi… - Nicola25625638 : RT @eunewsit: . @AnnaAscani a #HGE8 : #NextGenerationEU è occasione storica per Italia e il rapporto con l’Europa. #PNRR essenziale non per… -