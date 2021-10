Quale tipo di SSD è meglio | SATA o PCIe | M 2 o U 2 | NVMe o SATA Express?

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le unità SSD in sostituzione degli hard disk tradizionali rappresentano forse l'innovazione più importante per i computer degli ultimi anni. Con un SSD, qualsiasi computer diventa nettamente più veloce ad avviarsi ed a caricare i programmi, anche se fosse vecchio. Ormai la tecnologia è progredita fino al punto da offrire varie alternative al semplice disco SSD: possiamo infatti trovare le M.2e le nuove, che sfruttano la velocità dello slot PCI-per raggiungere velocità di scrittura e lettura mai viste su altri tipi di disco. Mentre in un altro articolo avevamo visto le unità SSD migliori da comprare, in questo vediamo le differenze tra le varielogie di SSD in modo da saperedei due tipi è migliore a seconda dei casi. ...