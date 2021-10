Incredibile a Tenerife, subito fuori Svitolina. Osorio Serrano in lacrime: “Non ci posso credere” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continuano le sorprese al Tenerife Ladies Open. Il WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy ha visto uscire di scena prima la testa di serie numero 2 Tamara Zidansek, poi la numero 3 Sara Sorribes Tormo e poi, risultato clamoroso, la grande favorita del torneo Elina Svitolina. La settima giocatrice della classifica mondiale è stata eliminata dalla colombiana Maria Camila Osorio Serrano, numero 63 WTA, con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Il match, dall’andamento a dir poco altalenante, è stato disputato in due giorni: martedì la Svitolina ha rimontato da 1-4 e ha conquistato il primo set per 7-5. Sospeso per oscurità, mercoledì l’incontro è ripreso e l’ucraina è partita forte volando 2-0 0/30 sul servizio dell’avversaria. A quel punto, però, la sudamericana ha rialzato la testa e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continuano le sorprese alLadies Open. Il WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy ha visto uscire di scena prima la testa di serie numero 2 Tamara Zidansek, poi la numero 3 Sara Sorribes Tormo e poi, risultato clamoroso, la grande favorita del torneo Elina. La settima giocatrice della classifica mondiale è stata eliminata dalla colombiana Maria Camila, numero 63 WTA, con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Il match, dall’andamento a dir poco altalenante, è stato disputato in due giorni: martedì laha rimontato da 1-4 e ha conquistato il primo set per 7-5. Sospeso per oscurità, mercoledì l’incontro è ripreso e l’ucraina è partita forte volando 2-0 0/30 sul servizio dell’avversaria. A quel punto, però, la sudamericana ha rialzato la testa e ...

