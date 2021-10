Aquaman and the Lost Kingdom, Jason Momoa si è ferito più volte sul set: "Sto diventando vecchio" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jason Momoa ha elencato i suoi infortuni sul set di Aquaman and the Lost Kingdom dando la colpa all'età che avanza. Jason Momoa non è più il giaguaro di una volta? L'attore ha ruvelato di essersi ferito più volte sul set del cinecomic Aquaman and the Lost Kingdom ammettendo di essere "diventato vecchio". Il 42enne Jason Momoa ha confermato le voci sul suo ferimento sul set di Aquaman and the Lost Kingdom durante un'apparizione all'Ellen Show spiegando: "Sto diventando vecchio. Mi sono ferito gli occhi, mi è finito dentro qualcosa che mi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha elencato i suoi infortuni sul set diand thedando la colpa all'età che avanza.non è più il giaguaro di una volta? L'attore ha ruvelato di essersipiùsul set del cinecomicand theammettendo di essere "diventato". Il 42enneha confermato le voci sul suo ferimento sul set diand thedurante un'apparizione all'Ellen Show spiegando: "Sto. Mi sonogli occhi, mi è finito dentro qualcosa che mi ...

Advertising

badtasteit : #Aquaman and the Lost Kingdom: #JasonMomoa si è infortunato durante le riprese - Screenweek : Dopo il video del #DCFanDome #JamesWan condivide altre foto di #BlackManta in #AquamanAndTheLostKingdom le cui ripr… - Astralus : Aquaman and the Lost Kingdom: primo trailer e tutte le anticipazioni su Aquaman 2 - cineblogit : Aquaman and the Lost Kingdom: primo trailer e tutte le anticipazioni su Aquaman 2 - Ash71Pietro : Aquaman and the Lost Kingdom: primo trailer e tutte le anticipazioni su Aquaman 2 -