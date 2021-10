“Rock And Roll Fame”, alla cerimonia 2021 ci saranno Paul McCartney e Taylor Swift (Di martedì 19 ottobre 2021) alla cerimonia della “Rock And Roll Fame” 2021 grandi nomi del mondo della musica si alterneranno tra i presentatori. Il 30 ottobre al Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio vedremo tra i protagonisti Paul McCartney, Taylor Swift, Drew Barrymore e Lionel Ritchie. A differenza della scorsa edizione svoltasi da remoto, la prossima cerimonia come annunciato dal presidente John Skies: “Sarà probabilmente un’ibrido tra performance live e quei piccoli documentari”. A maggio sono stati annunciati i nomi degli artisti che entreranno nella “Rock And Roll Fame” scelti da una giuria composta da addetti ai lavori e giornalisti. Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)della “Andgrandi nomi del mondo della musica si alterneranno tra i presentatori. Il 30 ottobre alet Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio vedremo tra i protagonisti, Drew Barrymore e Lionel Ritchie. A differenza della scorsa edizione svoltasi da remoto, la prossimacome annunciato dal presidente John Skies: “Sarà probabilmente un’ibrido tra performance live e quei piccoli documentari”. A maggio sono stati annunciati i nomi degli artisti che entreranno nella “And” scelti da una giuria composta da addetti ai lavori e giornalisti. Per ...

