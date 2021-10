Amici 21, Mirko Masia riparte dopo l’eliminazione con due borse di studio grazie a Francesca Bernabini (Di martedì 19 ottobre 2021) Francesca Bernabini ha mantenuto la promessa: Mirko Masia dopo Amici 21 ha ottenuto due borse di studio per continuare a studiare danza Mirko Masia, due settimane dopo la sua eliminazione da Amici 21, ha ottenuto due borse di studio: subito dopo aver decretato l'esclusione del ragazzo dal talent di Maria De Filippi, Francesca Bernabini gli aveva promesso che si sarebbe impegnata in prima persona per aiutarlo a continuare a studiare e migliorarsi. Mirko Masia, 19 anni da Civitavecchia, è stato nella scuola di Amici solo poche settimane, il ragazzo ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)ha mantenuto la promessa:21 ha ottenuto duediper continuare a studiare danza, due settimanela sua eliminazione da21, ha ottenuto duedi: subitoaver decretato l'esclusione del ragazzo dal talent di Maria De Filippi,gli aveva promesso che si sarebbe impegnata in prima persona per aiutarlo a continuare a studiare e migliorarsi., 19 anni da Civitavecchia, è stato nella scuola disolo poche settimane, il ragazzo ha ...

