Serena Bortone sostituita: ecco perché non va in onda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, non andrà in onda. ecco il motivo che ha portato la Rai a cambiare il palinsesto. Serena Bortone, oggi è un altro giorno (Twitter)Oggi è un altro giorno è uno dei programmi di punta nella fascia pre pomeridiana. La Bortone ha fatto un gran lavoro che l'ha portata ad essere una delle più seguite. Un programma fatto di cronaca ma anche di tanti ospiti e curiosità che tengono gli spettatori incollati allo schermo. Un programma che è nato l'anno scorso ma che si è imposto con molta facilità. La bravura della Bortone si era vista già ad Agorà ma con il passaggio a Rai 1 si è avuta la certezza di essere in presenza di una giornalista di valore assoluto.

