Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: "Forse se ci rivedessimo fuori…" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ormai è gelo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ma lui confessa a Nicola Pisu: "Forse se ci rivedessimo fuori…". C'è ormai il gelo profondo tra Manuel Bortuzzo e Lulù, una delle tre sorelle Selassié, che partecipa con lui al Grande Fratello Vip. Ad annullare le distanze è stato soprattutto l'ex nuotatore, che rimase gravemente ferito dopo essere stato colpito da proiettili vaganti sparati a caso da due giovani come lui. (screenshot video)Il gelo tra i due viene rimarcato da Bortuzzo, che nel pomeriggio di oggi si è confidato con Nicola Pisu, noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani – quindi nipote di Enzo, fondatore del concorso di Miss Italia. I due sono in ...

