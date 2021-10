Insigne non sa calciare i rigori, succede. Diventi obiettore di coscienza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se c’è un momento buono per trattare Insigne come se fosse un giocatore del Napoli – importante, persino capitano – e non come una semidivinità è quando sei primo in classifica a punteggio pieno. Uccellini che cinguettano, unicorni che galoppano sugli arcobaleni starnutendo coriandoli. Il buonumore. Ti metti a tavolino ed affronti il problema: Insigne ha sbagliato quattro degli ultimi sei rigori che ha tirato. Visto il contesto ambientale, saturo di euforia, è una bazzecola, un dettaglio di quelli che i perfezionisti non tralasciano. I rigori sono fatti della stessa sostanza del gol. Sono l’uno il prequel dell’altro. Sono ami, esche. Non si sprecano. C’è tutto un ambientalismo del penalty cui ormai nessuno si sottrae, ne va spesso della sostenibilità del risultato, della classifica. E quello del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se c’è un momento buono per trattarecome se fosse un giocatore del Napoli – importante, persino capitano – e non come una semidivinità è quando sei primo in classifica a punteggio pieno. Uccellini che cinguettano, unicorni che galoppano sugli arcobaleni starnutendo coriandoli. Il buonumore. Ti metti a tavolino ed affronti il problema:ha sbagliato quattro degli ultimi seiche ha tirato. Visto il contesto ambientale, saturo di euforia, è una bazzecola, un dettaglio di quelli che i perfezionisti non tralasciano. Isono fatti della stessa sostanza del gol. Sono l’uno il prequel dell’altro. Sono ami, esche. Non si sprecano. C’è tutto un ambientalismo del penalty cui ormai nessuno si sottrae, ne va spesso della sostenibilità del risultato, della classifica. E quello del ...

