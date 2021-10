Furto a casa di Chiara Biasi a Milano: ladri via con un bottino ingente (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ottobre 2021 - Furto a casa della fashion blogger Chiara Biasi, al terzo piano di uno stabile di corso Venezia. Uscita dall'abitazione attorno alle 22 di domenica per andare a cena con ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ottobre 2021 -della fashion blogger, al terzo piano di uno stabile di corso Venezia. Uscita dall'abitazione attorno alle 22 di domenica per andare a cena con ...

Advertising

CronacaOssonaTw : Furto a casa della fashion blogger Chiara Biasi #cronaca #milano - StraNotizie : Furto in casa di Chiara Biasi: dall'appartamento milanese dell'influencer portati via orologi e borse di valore… - qn_giorno : Furto a casa di Chiara Biasi a #Milano: ladri via con un bottino ingente - rep_milano : Furto in casa di Chiara Biasi: dall'appartamento milanese dell'influencer portati via orologi e borse di valore - giornalemolise : Nuovo #Furto in abitazione a #Trivento con i proprietari in casa, ingente il bottino: portati via oggetti di valore… -