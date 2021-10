Adriabus, trasporti a singhiozzo per 40 autisti no Green pass. Già tagliate corse su 22 linee (Di lunedì 18 ottobre 2021) IL DISSERVIZIO PESARO - Continua ancora a singhiozzo il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di Adriabus - Ami, per le defezioni o le mancate sostituzioni di conducenti sprovvisti di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 ottobre 2021) IL DISSERVIZIO PESARO - Continua ancora ail servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di- Ami, per le defezioni o le mancate sostituzioni di conducenti sprovvisti di ...

