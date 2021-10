Roma, Veretout e Abraham si contendono il rigore: poi il francese lo sbaglia (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma - Tra i due litiganti il terzo gode. E a godere è stato Szcz?sny. Tammy Abraham e Jordan Veretout hanno avuto un lungo conciliabolo al momento del rigore fischiato da Orsato per il fallo di Szcz?... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021)- Tra i due litiganti il terzo gode. E a godere è stato Szcz?sny. Tammye Jordanhanno avuto un lungo conciliabolo al momento delfischiato da Orsato per il fallo di Szcz?...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Jordan Veretout non ha trasformato il suo primo rigore con la Roma, al 14° tentativo dal dischetto in tutte le… - marcoconterio : ?? ???? #Roma ha deciso. A centrocampo tutto su Denis Zakaria ???? del #BMG. Andrà in scadenza nel 2022 ed è il nome chi… - framiriello : Darei un altro rigore alla roma solo perché ho veretout in squadra e giustamente deve andarmi sotto zero - PierangeloFlor1 : Se non dai rigore alla Roma sei uno schifoso e non lo dico perché ho Veretout al fanta - sportli26181512 : Roma, Veretout e Abraham si contendono il rigore: poi il francese lo sbaglia: Dopo il fischio di Orsato lungo conci… -