Moto in fiamme dopo il volo oltre la rotatoria, grave un 18enne

Un diciottenne di Cordenons, P. A., è stato accolto in gravi condizioni all'ospedale di Udine in seguito a un incidente stradale successo questa notte, domenica 17 ottobre, a Prata di Pordenone.

Ultime Notizie dalla rete : Moto fiamme Moto in fiamme dopo il volo oltre la rotatoria, grave un 18enne La moto è volata oltre e quando è atterrata ha preso fuoco. Il diciottenne è stato stabilizzato dall'équipe dell'elisoccorso e trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine . ...

Incidente in moto, morto a Bologna ex insegnante in pensione Appassionato di moto, era uscito con la sua compagnia ma di ritorno a casa si è schiantato contro ... Maneo è stato sbalzato dalla sua Bmw che è stata subito avvolta dalle fiamme. Immediati i soccorsi ...

Incidente in moto, morto a Bologna ex insegnante in pensione Giampaolo Maneo, ex insegnante di Bologna in pensione, è morto in seguito a un incidente stradale, dopo un frontale. Ferito il conducente dell'auto.

