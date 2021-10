Green Pass revocato | la circolare inviata ai prefetti dal capo Dipartimento per gli Affari interni | ecco per chi

(Di domenica 17 ottobre 2021) I componenti dei seggi ed i rappresentanti di lista accreditati per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali in programma oggi (domenica) e lunedì non dovranno esibire il certificato verde per accedere al seggio elettorale Lo stabilisce unaaidalper glie territoriali del ministero dell'Interno, Claudio Sgaraglia. Il provvedimento ha come obiettivo quelli di «assicurare la continuità delle funzioni», rispetto al primo turno di 3 e 4 ottobre. Resta invece l'obbligo della certificazione per i componenti dei seggi ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare. Per i seggi normali confermate le prescrizioni anti contagio del primo turno. Sono 65 i comuni d'Italia interessati al turno di ...

