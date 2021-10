Elisa Isoardi: la schiuma nella vasca copre poco di lei (Di domenica 17 ottobre 2021) Elisa Isoardi ancora sensualissima si mostra senza veli in vasca da bagno: la schiuma non copre praticamente nulla. Elisa senza veli: la schiuma copre poco (foto: Instagram).La conduttrice piemontese ha deciso di alzare notevolmente la temperatura, lasciando tutti senza parole. La bella conduttrice si è letteralmente presa la scena in questi anni, e non soltanto per la sua bravura come conduttrice. Abbiamo sì potuto ammirarla a La Prova del Cuoco o a programmi come come L’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle, ma l’ex-modella continua a mostrare un fascino e una bellezza capaci di incantare; il nuovo scatto è bollente. Elisa Isoardi, senza veli in vasca la ... Leggi su formatonews (Di domenica 17 ottobre 2021)ancora sensualissima si mostra senza veli inda bagno: lanonpraticamente nulla.senza veli: la(foto: Instagram).La conduttrice piemontese ha deciso di alzare notevolmente la temperatura, lasciando tutti senza parole. La bella conduttrice si è letteralmente presa la scena in questi anni, e non soltanto per la sua bravura come conduttrice. Abbiamo sì potuto ammirarla a La Prova del Cuoco o a programmi come come L’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle, ma l’ex-modella continua a mostrare un fascino e una bellezza capaci di incantare; il nuovo scatto è bollente., senza veli inla ...

