Traffico Roma del 16-10-2021 ore 09:30 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon sabato mattina da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento a causa di un incidente è chiusa la via Ostiense Tra via delle Cave via del Casaletto di Giano verso Roma Ci troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi lavori invece ora le zone Traffico sulla via Flaminia 3 Raccordo Anulare e Saxa Rubra rallentamenti per il Traffico sulla via Nomentana tra San Basilio e Viale Kant queste le notizie di rilievo al momento sulla tangenziale un incidente all’altezza di Corso Francia in direzione San Giovanni possibili rallentamenti nel frattempo per lavori è chiusa la panoramica si tratta del Viale tra Piazzale Clodio e la via Trionfale la chiusura è a salire per cui in direzione della Balduina dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021) LuceverdeBuon sabato mattina da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento a causa di un incidente è chiusa la via Ostiense Tra via delle Cave via del Casaletto di Giano versoCi troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi lavori invece ora le zonesulla via Flaminia 3 Raccordo Anulare e Saxa Rubra rallentamenti per ilsulla via Nomentana tra San Basilio e Viale Kant queste le notizie di rilievo al momento sulla tangenziale un incidente all’altezza di Corso Francia in direzione San Giovanni possibili rallentamenti nel frattempo per lavori è chiusa la panoramica si tratta del Viale tra Piazzale Clodio e la via Trionfale la chiusura è a salire per cui in direzione della Balduina dettagli di queste di altre notizie nel sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - _Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Nomentana ?????? code tra Via Arturo Graf e Via del Casale di San Basilio in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - criscarlucci : Meno male che è colpa del #greenpass se #Roma il traffico è in tilt #lanuovafase?? -