Indian Wells, Basilashvili sorprende Tsitsipas: semifinale storica (Di sabato 16 ottobre 2021) Nikoloz Basilashvili non smette di stupire. Nel suo primo quarto di finale in un Masters 1000, a Indian Wells, ha sorpreso 64 26 64 il numero 3 del mondo Stefanos Tsitsipas. Il georgiano, capace di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Nikoloznon smette di stupire. Nel suo primo quarto di finale in un Masters 1000, a, ha sorpreso 64 26 64 il numero 3 del mondo Stefanos. Il georgiano, capace di ...

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - infoitsport : Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari venerdì 15 ottobre - infoitsport : Zverev-Basilashvili in TV: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Indian Wells 2021 - RalphiBogho : RT @QuentinMoynet: Les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells ???? Norrie (26e) vs Dimitrov (28e) ???? ???? Basilashvili (36e) vs Fritz (39… -