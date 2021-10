Marchisio | «Donnarumma un rimpianto per la Juve Spero che Kean migliori»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ex centrocampista dellantus Claudioha parlato di alcuni temi legati all’attualità bianconera Durante l’evento Red, Claudioha parlato anche di. Le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport.– «Si, perché Gigio è un campione e avrebbe contribuito a creare un nucleo di italiani, per lasempre fondamentale., Locatelli, Chiesa, Bernardeschi: sarebbe stato un ultimo tocco per il cambio generazionale ormai vicino, che si concretizzerà quando Chiellini e Bonucci smetteranno». CHI LO HA DELUSO DI PIU’ – «Prima di rispondere, è giusto dare sei mesi a tutti. Anche a Ramsey, certo non positivo. Io ad esempio mi auguro chemolto, che la sua ...

Advertising

Tomas1374 : Faccio io il titolo #Marchisio tra rimpianto #Donnarumma e delusioni, verso #JuveRoma elogiando #Chiesa - notizie_milan : Claudio Marchisio parla di Donnarumma: “Gigio è un campione” - infoitsport : Juventus, Marchisio: 'Donnarumma un rimpianto. Chiesa? Vorrei giocarci insieme' - gilnar76 : Marchisio: «Donnarumma è un rimpianto per la Juventus. Ecco perché» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Marchisio parla del 'rimpianto' #Donnarumma ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio Donnarumma

C'è stato un tempo in cui i giornali scrivevano di un possibile scambio tra Claudioe Daniele De Rossi che - visto oggi - più che una trattativa di mercato sembra un falò di bandiere. Il Principino è rimasto alla Juve e a nessuno viene in mente di dubitare sul suo tifo ...Il Paris Saint - Germain ha portato nella capitale Messi,, Wijnaldum , Sergio Ramos e il ... È approdato ad Amazon con Ambrosini e Balzaretti (lavoreranno anche per DAZN), Seedorf,, ...'Sarà l'uomo giusto se vedremo la Juve consapevole della sua forza, del gioco, oltre i risultati. Mancavano i giocatori come Dybala e Morata e la Juve ha trovato equilibrio. Mi auguro che sia l'ultimo ...Marchisio su Chiesa. «Mi piace molto Federico Chiesa. Marchisio e il rimpianto Donnarumma. «Gigio è un campione e avrebbe contribuito a creare un nucleo di italiani, per la Juve sempre fondamentale. D ...