Everton, Benitez rivela: «La dirigenza non sapeva chi fossi…» (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’allenatore dell’Everton Rafa Benitez ha raccontato dei primi colloqui con la dirigenza dei Toffees, svelando alcuni particolari curiosi Rafa Benitez, attuale allenatore dell’Everton, in una intervista al Liverpool Echo ha raccontato dei primi colloqui con la dirigenza del club del Merseyside svelando alcuni particolari curiosi. PRIMI CONTATTI – «Quando ho ricevuto la prima chiamata ero in casa. Ho parlato con il signor Moshiri e poi, successivamente, c’è stata una teleconferenza con molte persone collegate. Volevano farmi delle domande ma, cosa che mi ha sorpreso, non mi conoscevano come professionista. Pensavano che io fossi andato in Cina senza particolari motivi ma ci sono andato perché era una grande opportunità, non avendo ricevuto offerte in Inghilterra. Era un progetto con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’allenatore dell’Rafaha raccontato dei primi colloqui con ladei Toffees, svelando alcuni particolari curiosi Rafa, attuale allenatore dell’, in una intervista al Liverpool Echo ha raccontato dei primi colloqui con ladel club del Merseyside svelando alcuni particolari curiosi. PRIMI CONTATTI – «Quando ho ricevuto la prima chiamata ero in casa. Ho parlato con il signor Moshiri e poi, successivamente, c’è stata una teleconferenza con molte persone collegate. Volevano farmi delle domande ma, cosa che mi ha sorpreso, non mi conoscevano come professionista. Pensavano che io fossi andato in Cina senza particolari motivi ma ci sono andato perché era una grande opportunità, non avendo ricevuto offerte in Inghilterra. Era un progetto con ...

