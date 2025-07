Matt Hardy accusa CM Punk | Ha bloccato la mia presenza a Collision

parola nelle decisioni che riguardavano la programmazione e le esibizioni dei talent. Hardy ha sottolineato come questa influenza abbia impedito la sua partecipazione a Collision, alimentando ulteriori tensioni tra i protagonisti del mondo wrestling. Una rivelazione che riaccende i fari sulle dinamiche complicate dietro le quinte della AEW, lasciando tutti a chiedersi quale sia il vero costo di potere e manipolazione nel ring.

Durante il suo periodo in AEW, CM Punk è stato spesso al centro di numerose polemiche, fino a essere infine licenziato dalla compagnia. Matt Hardy, che era anche lui alla AEW in quel periodo, ha recentemente accusato Punk di aver sabotato una sua apparizione a AEW Collision. Nel podcast The Extreme Life of Matt Hardy, Matt ha raccontato che CM Punk aveva una grande influenza su Tony Khan, il presidente della AEW, tanto da avere spesso l’ultima parola nelle decisioni di booking. Hardy ha spiegato che lui ed Ethan Page avevano fatto un segmento a Dynamite che doveva culminare con la sua presenza al fianco di Page la sera successiva, durante il match contro MJF, per completare il face turn (cioè il passaggio di Ethan Page da cattivo a buono). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Matt Hardy accusa CM Punk: “Ha bloccato la mia presenza a Collision”

