In un mondo sempre più digitale, la sicurezza finanziaria non può prescindere dalla preparazione alle emergenze. Recenti eventi come il blackout totale in Spagna e Portogallo nel 2025 hanno evidenziato l'importanza di avere una riserva di contanti a portata di mano. Ma quanti soldi dovresti tenere in casa per affrontare un’imprevedibile crisi? Scopri i consigli degli esperti per essere pronto a ogni evenienza.

In un mondo sempre più digitale, sembra quasi anacronistico parlare di soldi in contanti. Tuttavia, recenti eventi come il blackout totale che ha colpito Spagna e Portogallo nel luglio 2025, o l’ instabilità geopolitica in diverse aree del mondo, dimostrano quanto sia fondamentale disporre di una riserva minima di denaro liquido da usare in caso di emergenza. Sistemi bancari inaccessibili, carte e bancomat fuori uso, POS bloccati e internet down: scenari che fino a poco tempo fa sembravano improbabili, ma che oggi rappresentano rischi reali. Ecco quindi una guida su q uanti contanti tenere in casa in base al tipo di nucleo familiare e alle possibili emergenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Quanti contanti dovresti avere in casa. Blackout, guerre: i consigli degli esperti di emergenze. Corsa agli Atm

