Temptation Island parte col botto | ascolti record e la prima coppia che scoppia

Temptation Island si conferma protagonista indiscussa del panorama televisivo, conquistando ascolti da record e il cuore del pubblico. La prima puntata ha emozionato e sorpreso, svelando anche la prima coppia in crisi. Con questi numeri impressionanti, il reality promette di tenere alta l’attenzione e di regalare ancora molte emozioni. E l’avventura è appena iniziata: cosa ci riserverà il prossimo episodio?

È iniziata col piede giusto la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha segnato un debutto da record: 3.452.000 spettatori con il 27.8% di share, che sale al 34.46% sul target commerciale. Lo show ha toccato picchi di 4.119.000 spettatori e il 42.16% di share, conquistando la vetta del prime-time. Numeri impressionanti anche tra i giovanissimi: 48% di share nella fascia 15-34 anni e addirittura 60% tra i 15-19enni. Anche sui social è boom: l'hashtag #TemptationIsland è diventato l'argomento più discusso non solo in Italia, ma anche a livello mondiale.

