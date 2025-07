Auto e ambulanze carbonizzate | lo scenario apocalittico dopo l’esplosione al distributore di Roma

Un'esplosione devastante ha sconvolto Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un paesaggio apocalittico di auto e ambulanze carbonizzate, una piscina distrutta e un senso di sgomento. L'incidente, avvenuto in via dei Gordiani durante il rifornimento di gas, ha trasformato un normale giorno in un dramma collettivo. Ma cosa ci insegna questa tragedia?

Auto e ambulanze distrutte, una piscina estiva divelta. È che rimane dopo l'esplosione avvenuta intorno alle 8 di mattina a Roma, in Via dei Gordiani quando un deposito di gas in un distributore dell'Agip è esploso durante un intervento di carico di una cisterna.

