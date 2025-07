Transizione energetica e geopolitica | a Roma il convegno E5T per ripensare il futuro energetico dell' Europa

Roma si conferma ancora una volta come crocevia di idee e strategie per il futuro energetico europeo. Il convegno E5T, svoltosi nella suggestiva cornice del Campidoglio, ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, esperti e imprenditori, impegnati a ripensare la transizione energetica in un contesto geopolitico complesso. Un’occasione unica per tracciare nuove rotte verso un domani più sostenibile e indipendente.

Roma, 30 giugno 2025 – Nella storica cornice della Sala della Protomoteca, in Campidoglio, si è tenuto il convegno "Riprendere il controllo del nostro futuro energetico di fronte alle sfide geopolitiche", promosso dalla Fondazione E5T e giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama del dialogo euro-mediterraneo su energia e transizione ecologica, che ha riunito esponenti delle istituzioni, esperti, imprenditori e accademici per affrontare i grandi interrogativi legati alla sostenibilità, alla competitività e alla sicurezza energetica dell'Europa in uno scenario globale sempre più incerto.

