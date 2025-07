Ricerca dal ministero 17,5 mln alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli

Una notizia entusiasmante per la ricerca italiana: la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli riceverà nel 2025 oltre 17,5 milioni di euro dal Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca. Questo finanziamento, in aumento rispetto all’anno precedente, testimonia l’impegno del governo nel sostenere le eccellenze scientifiche e promuovere innovazione e scoperta. Un passo importante per il progresso della biologia marina e della conoscenza del nostro pianeta.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli riceverà per il 2025 un finanziamento di 17.505.458 euro dal Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (Foe), con un incremento di 245.195 euro rispetto all’anno precedente. La cifra rientra nella ripartizione del Foe firmata dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che assegna complessivamente 1.485.883.600 euro per il funzionamento degli 11 enti pubblici di ricerca vigilati dal Mur e per altre iniziative strategiche. Il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Roberto Bassi, dichiara: “I fondi contribuiranno al reclutamento e rientri di cervelli dall’estero mirati ad alzare il livello della nostra tecnologia, specialmente al Dipartimento di Biotecnologie che deve essere la punta di diamante per l’avanzamento dei metodi per l’analisi ambientale e per le applicazioni industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

