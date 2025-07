Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 13 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulle condizioni del traffico. Oggi, 4 luglio 2025 alle ore 13:25, situazione critica sulla A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Frosinone con code e un incidente che limita le corsie. Restate con noi per tutte le info utili e i percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 Roma Napoli incidente al km 621 o 4 km di coda tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli si transita su una sola corsia di marcia uscita consigliata Anagni per rientrare a Frosinone aver percorso la Catilina sull'Aurelia incidente tratto chiuso tra Santa Marinella e Villaggio del fanciullo con code In entrambe le direzioni sulla raccordo anulare in esterna code tra Roma Fiumicino Tuscolana mentre interna cose per traffico intenso all'altezza di Labaro per il trasporto pubblico a Roma sulla linea C della metro chiusa la stazione Teano per motivi precauzionali e rallentata alla Metro B servizi modificato anche sulla termini-centocelle con la circolazione Attiva solo nella tratta Centocelle Ponte Casilino In entrambe le direzioni la stazione Roma Termini utilizzare la linea bus 105 ed è tutto da Federico Ascanio da soli guida Grazie per l'attenzione ea prossimo aggiornamento guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio