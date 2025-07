Nuove rivelazioni sul caso Garlasco | il commento di Roberta Bruzzone

Il caso di Garlasco, uno dei più intricati e discussi in Italia, torna sotto i riflettori con sorprendenti novità. Roberta Bruzzone commenta le recenti rivelazioni che coinvolgono Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi, e riaccendono il dibattito sulla verità dietro l’omicidio. Tra sospetti e nuove indagini, la vicenda si arricchisce di dettagli che potrebbero cambiare le prospettive di questa intricata storia. La domanda ora è: cosa nascondono le nuove tracce?

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a sorprendere con nuovi sviluppi che alimentano il dibattito pubblico. Recentemente, il programma "Ore 14" di Milo Infante ha riacceso i riflettori su Andrea Sempio, amico di Chiara, ora al centro di indagini rinnovate. Sebbene in passato fosse marginalizzato dopo la condanna di Alberto Stasi, ora la sua posizione è riaperta a causa di un'impronta controversa ritrovata sulla scena del crimine. La cosiddetta "impronta 33" è il fulcro delle nuove accuse mosse dai consulenti della Procura di Pavia, sebbene la sua validità sia fortemente contestata.

