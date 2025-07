Incidente sulla A2 | malore durante la guida ferite mamma e figlia

Una tragedia sulle strade italiane: ieri sera sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, una mamma e la sua bambina sono rimaste ferite a causa di un malore improvviso durante la guida. Un evento che ha scosso l’intera comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in autostrada. Ma cosa è successo esattamente e qual è lo stato di salute delle due donne? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Paura nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove una madre e sua figlia sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'uscita di Battipaglia, in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni, la donna al volante avrebbe avuto

In questa notizia si parla di: incidente - ferite - figlia - malore

