Annachiara Spinelli presidente della 18ª circoscrizione Lions | premiato il suo impegno per il Cilento

n nuovo, prestigioso incarico per Sara Annachiara Spinelli, già presidente del Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Dopo un anno alla guida del club cittadino, Spinelli è stata nominata presidente della 18ª circoscrizione Lions dal governatore del distretto, Pino Naim. La nomina rappresenta un importante riconoscimento al suo costante impegno, alla profonda adesione ai valori lionistici e alla generosa disponibilità che ha dimostrato nel tempo, distinguendosi come figura di riferimento per la comunità locale e per tutto il territorio cilentano. Nel corso del suo anno di presidenza del Lions Club Agropoli Faro del Cilento, Sara Annachiara Spinelli ha saputo dare un impulso nuovo e concreto all’attività associativa, organizzando circa venti eventi di grande rilievo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it