Roma le immagini dall' alto dopo l' esplosione in un distributore

Dall'alto, le immagini impressionanti catturate dall'elicottero dei vigili del fuoco mostrano la devastazione a Roma dopo l'esplosione in un distributore di carburanti in via dei Gordiani. La ricognizione ha evidenziato i danni e il dispiego di soccorsi, mentre il bilancio si aggira intorno a quaranta feriti, tra cui agenti e vigili del fuoco. Un evento che ha scosso la cittĂ e richiama l'attenzione sulla necessitĂ di prevenzione e sicurezza.

Roma, 4 lug. (askanews) - Le immagini dall'elicottero Drago 162 dei vigili del fuoco che ha effettuato una ricognizione sull'area a Roma dove si è verificata l'esplosione in un distributore di carburanti, in via dei Gordiani. Una quarantina i feriti secondo la questura, tra cui 9 agenti di polizia, uno dei carabinieri e un vigile del fuoco, accorsi dopo la prima esplosione: a seguire ha preso fuoco un deposito giudiziario alle spalle del distributore dove le automobili presenti sono scoppiate a loro volta. Quindici le squadre al lavoro. Proseguono le operazioni di spegnimento delle fiamme: l'incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, le immagini dall'alto dopo l'esplosione in un distributore

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - distributore - immagini

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

#Roma: il video del momento esatto dell'esplosione al distributore (immagini forti) Vai su X

Roma, esplosione in un distributore di benzina: le drammatiche immagini - VIDEO Vai su Facebook

Esplode pompa benzina a Roma, 35 feriti. Responsabile centro sportivo: “Poteva essere strage” - Mattarella telefona a Gualtieri per esprimere vicinanza e gratitudine a soccorritori; Esplosione in un distributore a Roma, almeno 10 i feriti; Roma, esplode distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani: feriti e ustionati. Alcuni sono gravi.

Roma, le immagini dall’alto dopo l’esplosione in un distributore - (askanews) – Le immagini dall’elicottero Drago 162 dei vigili del fuoco che ha effettuato una ricognizione sull’area a Roma dove si è verificata l’esplosione in un distributore di carbura ... Segnala askanews.it

Le impressionanti immagini dell'esplosione in un un distributore di benzina a Roma, il nuovo video - L'esplosione è avvenuta in un distributore di benzina. Si legge su msn.com