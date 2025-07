Voltron, il re dei robot, torna a ruggire con tutta la potenza degli anni ’80 rivisitata in chiave moderna. Questo franchise culto della cultura pop ha saputo conquistare generazioni, fondendo due anime giapponesi in un’epica avventura interstellare. Preparatevi a riscoprire l’eroismo, la nostalgia e le nuove emozioni che solo Voltron sa regalare: un ritorno che nessun fan può perdere. La battaglia sta per ricominciare!

di Alessandro Spagnuolo Voltron (Voltron: Defender of the Universe) è un franchise cult della cultura pop degli anni ’80, creato montando assieme due serie anime* indipendenti giapponesi Golion (????????, Hyakuj?? Goraion, tradotto in Golion, re delle cento bestie ), con 52 episodi che ebbe meno successo) e Kik? kantai Dairugger XV (????????? XV?, Kik? kantai Dairag? Fifut?n, anche lei con 52 episodi) per il mercato statunitense. La serie originale, prodotta da World Events Productions dal 1983 al 1985 (famosa per aver creato Ti voglio bene Denver e Sceriffi delle stelle), conta complessivamente 124 episodi suddivisi in tre stagioni: la prima stagione con 52 puntate nominata “Lion Voltron” basata sulla serie Golion la seconda stagione chiamata “Vehicle Voltron” con 52 episodi basata su Kik? kantai Dairugger XV e la terza stagione che fu un’aggiunta specifica per il mercato nordamericano alla serie originale con 20 nuovi episodi realizzati in Giappone dalla Toei Animation (?????????????, T?ei Anim?shon Kabushiki-gaisha) nel 1984 ). 🔗 Leggi su Ildenaro.it