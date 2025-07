Dove vedere Temptation Island 2025 all'aperto nei locali in Campania

Se sei un appassionato di "Temptation Island" 2025 e desideri vivere l’esperienza in compagnia, in Campania troverai numerosi locali all’aperto pronti a trasmettere le puntate su grandi schermi. Ambienti ideali per condividere emozioni e suspence con amici, unendo divertimento e gustosi panini con bibita. Scopri i locali più cool e scopri dove poter seguire in modo coinvolgente questa avvincente edizione!

Il successo di "Temptation Island" 2025 si misura anche dalle numerose iniziative di visione pubblica del reality: lidi e locali offrono maxischermi per le puntate con la formula panino+bibita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Dove vedere Temptation Island 2025 all’aperto nei locali in Campania - al "Villitaly", dove c'è addirittura la possibilità di vedere lo show in piscina, magari sorseggiando un cocktail, con il maxischermo a bordo vasca. Come scrive fanpage.it

A che ora inizia Temptation Island 2025 e dove vedere le puntate in diretta streaming e in replica - L’appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è alle ore 21. Si legge su fanpage.it