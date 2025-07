Ufo c’è un oggetto misterioso che sfreccia nel nostro sistema solare a 210.000 km h Non è ‘terrestre' | l’annuncio degli astronomi al New York Times

Un enigma proveniente dalle profondità dello spazio sta catturando l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo: un oggetto misterioso, chiamato 3I/ATLAS, sfreccia nel nostro sistema solare a oltre 210.000 km/h. Il suo passaggio rapido e luminoso, annunciato dal New York Times, ha aperto una nuova frontiera nella nostra comprensione dell’universo. Ma cosa ci riserva questo visitatore sconosciuto? La risposta potrebbe rivoluzionare le nostre nozioni di spazio e di origine extraterrestre.

Un visitatore inatteso, proveniente dagli abissi dello spazio profondo, sta attraversando in queste ore il nostro sistema solare. È un oggetto misterioso, estremamente veloce e luminoso, che gli scienziati hanno identificato come il terzo “oggetto interstellare” mai osservato dall’uomo, dopo il celebre ‘Oumuamua nel 2017 e la cometa Borisov nel 2019. Gli è già stato assegnato un nome ufficiale: 3IATLAS. L’avvistamento è avvenuto martedì primo luglio, grazie a un telescopio in Cile che fa parte del progetto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un sistema finanziato dalla NASA per individuare oggetti spaziali potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it