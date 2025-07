La Terra del Racconto | prosegue nel Cilento il viaggio di Linea Verde Estate

Tra natura, storia e tradizioni, "La terra del racconto" continua il suo affascinante viaggio nel cuore del Cilento con Linea Verde Estate. Con Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio alla guida, domenica 6 luglio alle 12.20 su Rai 1, esploreranno il magico borgo di San Severino di Centola, un luogo sospeso nel tempo. Il silenzio diventa un'arte di ascolto, mentre in bicicletta si immergono nelle meraviglie della Via Silente, un percorso di...

Con Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio, in onda domenica 6 luglio alle 12.20 su Rai 1. Un luogo sospeso nel tempo: nel borgo fantasma di San Severino di Centola, su uno sperone roccioso che domina la valle del fiume Mingardo, l’incontro dei due conduttori pronti per una nuova avventura. Il silenzio non è assenza di suono, ma qualitĂ di ascolto: in bicicletta alla scoperta delle bellezze della Via Silente, meraviglioso percorso di. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it