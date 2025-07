Ederson Inter Pedullà | Una strada lo porta a Milano Ecco come stanno le cose

L’acquisto di Ederson dall’Atalanta si fa sempre più concreto, con i nerazzurri pronti a fare un grande investimento. Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione, sottolineando che il centrocampista resta uno degli obiettivi prioritari dell’Inter, anche se il prezzo non è ancora accessibile. Con il Manchester United che continua a monitorare, la strada verso Milano potrebbe diventare sempre più chiara. Ecco come stanno le cose.

Ederson Inter, il centrocampista è uno dei primi obiettivi dei nerazzurri. La situazione. Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Ederson Inter, il centrocampista resta uno dei primi obiettivi in casa nerazzurra. LA SITUAZIONE – «Ribadiamo un concetto: Ederson non è incedibile in casa Atalanta, ma la valutazione non è inferiore aI 60 milioni. La scorsa estate il Manchester United (che ha continuato a seguirlo) ha offerto 50 milioni e la Dea ha detto no, anche perché eravamo alle ultime battute del mercato. Recentemente ci ha provato l’Al Hilal, ma senza alzare il pressing, è possibile che il centrocampista brasiliano abbia chiesto aspettare. 🔗 Leggi su Internews24.com