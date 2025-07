Assunzioni alla Regione Siciliana | nuovi bandi di concorso per 79 funzionari e 509 esperti

Se sei alla ricerca di un'opportunità nel settore pubblico, questa è la tua occasione: la Regione Siciliana ha annunciato nuovi bandi di concorso per 79 funzionari e 509 esperti, puntando a rinnovare gli organici e migliorare i servizi sul territorio. Un piano ambizioso che apre le porte a numerose assunzioni a tempo indeterminato, offrendo opportunità concrete di crescita professionale. Non perdere questa chance di far parte di un'amministrazione in forte evoluzione!

La Regione Siciliana avvia nuove assunzioni a tempo indeterminato per 79 funzionari e apre le porte a 509 contratti per i distretti socio-sanitari. Un piano di potenziamento della pubblica amministrazione per rinnovare gli organici e migliorare l’efficienza dei servizi sul territorio. Nuove opportunità di lavoro presso la Regione Siciliana Il governo Schifani ha dato il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

