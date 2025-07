LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | buon inizio della Ferrari che non porta novità in pista al comando Hadjar

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025, un evento che promette emozioni intense sotto il sole di Silverstone. La Ferrari apre la pista senza novitĂ , ma il duello tra i piloti si infiamma: Hadjar guida al comando, mentre Verstappen si prepara a risalire la classifica con la sua strategia. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti continui e scoprire chi conquisterĂ questa affascinante gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Max Verstappen si lancia con le gomme soft. L’olandese arriva al T1 ma non migliora, quindi si presenta al T2 con 102 millesimi di ritardo da Hadjar. Chiude in 1:27.603 e si mette al terzo posto a 101 millesimi dal francese ma con una mescola di vantaggio. 13.58 Davvero una giornata calda per gli standard di Silverstone. L’asfalto si è portato a quota 40°, mentre l’atmosfera sale a 23°. 13.57 In questo momento in pista i due rookie Aron e Linblad, mentre ecco c he torna in azione Verstappen con le gomme soft! 13.55 Dato che in pochi istanti è cambiato tutto, riproponiamo la classifica della FP1 fino a questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it