Morto Giorgio Pietrangeli il figlio di Nicola aveva 59 anni L’ex tennista è ricoverato in ospedale

È morto a Roma a soli 59 anni Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario ex tennista Nicola. Lui invece era stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta. Era malato da tempo: lascia la moglie Carola, la figlia e i fratelli Marco e Filippo. Nicola Pietrangeli ha appreso la notizia oggi, scrive l’ Adnkronos Salute, dal suo letto di ospedale: è infatti ricoverato da qualche giorno al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti. L’ex tennista nei mesi scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, sempre al Gemelli, a seguito di una frattura dell’anca rimediata in una caduta accidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it