Mediterraneo in crisi tre gesti per salvare il nostro mare d’estate

Guida pratica e ispiratrice per tutti noi, con tre gesti semplici ma fondamentali per salvare il nostro mare durante l’estate. Il Mar Mediterraneo, un tesoro di biodiversità e bellezza, merita attenzione e cura. Con la Giornata Internazionale del 8 luglio, è il momento di agire concretamente: ecco come possiamo fare la differenza, perché anche un piccolo gesto può cambiare le sorti di questo ecosistema prezioso.

Un mare piccolo, ma dal valore immenso. Il Mar Mediterraneo occupa meno dell’1% della superficie oceanica totale ma ospita l’8% della biodiversità marina globale. È un ecosistema fragile e unico, sempre più minacciato dall’ inquinamento, dal cambiamento climatico e dalla pesca incontrollata. In vista della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, che si celebra l’8 luglio, Greenpeace ha lanciato la guida Il Mare in Tasca. Si tratta di un vademecum semplice e pratico per conoscere e proteggere il Mare Nostrum con scelte consapevoli e azioni quotidiane. Dalle creme solari eco-compatibili alle borracce plastic free, passando per la lotta ai mozziconi in spiaggia: ogni gesto può fare la differenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mediterraneo in crisi, tre gesti per salvare il nostro mare d’estate

In questa notizia si parla di: mediterraneo - mare - crisi - gesti

Bresh, conferenza album Mediterraneo: «Un album positivo e con il mare sullo sfondo» - Bresh, durante la conferenza stampa per il suo nuovo album "Mediterraneo", ha condiviso con entusiasmo il senso profondo dietro questa creazione.

Un mare di fuoco. Lecce e le sue marine continuano a bruciare. La Puglia è in cima alle classifiche degli eco reati, e la provincia di Lecce spicca per consumo di suolo e smaltimento illecito di rifiuti. In questi giorni, i primi giorni di caldo, abbiamo perso nel solo Vai su Facebook

Mediterraneo in crisi, tre gesti per salvare il nostro mare d’estate; Un rapper può far cambiare idea all'Italia sui migranti?; 5 gesti per non inquinare in spiaggia e rispettare il mare.

Mediterraneo in Allarme: Ondate di Calore Marino e il Futuro del Nostro Mare - Il Mar Mediterraneo, culla di civiltà e scrigno di biodiversità, sta vivendo una grave crisi. Riporta dailyexpress.it

Mediterraneo in crisi: acciughe e molluschi sempre meno - MSN - Un processo che appare sempre più inevitabilmente correlato alle conseguenze climatiche. Secondo msn.com